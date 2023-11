Segunda e terceira lagoas terão mais atrativos

As obras de urbanização e infraestrutura no entorno da 2ª Lagoa, no Jardim Dourados, em Três Lagoas, estão na reta final.

A empreiteira contatada pela prefeitura já executou a pavimentação e a calçada no entorno da lagoa e finaliza a sinalização e construção de uma rotatória nas proximidades da 1ª Lagoa.

As obras de infraestrutura melhoraram a trafegabilidade e deixaram o entorno 2ª Lagoa bem mais bonito.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, nos próximos dias, a obra será inaugurada.

Para a Lagoa Maior, está prevista a construção de um deck, uma passarela até o meio da lagoa, onde terá bancos.

Acompanhe a reportagem sobre o assunto: