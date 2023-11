Segunda etapa do Mutirão da Limpeza vai até dia 20 de novembro no Vila Alegre

As caçambas do Mutirão da Limpeza continuam no Vila Alegre, mas em pontos distintos da última fase. A 2ª etapa da campanha da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encerra no dia 20 de novembro.

Durante esse período, serão disponibilizados locais devidamente identificados, para auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos que possam virar criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

Além disso, o mutirão, que tem parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), visa exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões, para isso, o município disponibiliza um local apropriado (caçambas) para o descarte de todos os locais que possam acumular água (garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos antigos), como também materiais orgânicos que podem entrar em decomposição (folhas, galhos e madeira podre) ou que sirvam de abrigo para escorpiões como (telhas, tijolos e outros entulhos).

As caçambas da PMTL estão disponíveis nos seguintes locais: rua Eurídice Chagas Cruz, avenida João Thomes, rua Alaor Garcia Pereira, rua David Alexandria, rua Manoel Custódio de Queiroz, rua Bom Jesus da Lapa, rua João Gonçalves de Oliveira, rua Alaor Pimenta de Queiroz, rua dos Maçons, rua Joaquim Murtinho, rua Alfredo Justino, rua dos Astros, rua Antonio Garcia de Oliveira, rua Rayldo de Oliveira Gomes.