Segunda fase da Copa Assomasul acontece neste sábado em Três Lagoas

No próximo sábado (26), os entusiastas do futebol têm um compromisso marcado em Três Lagoas. A partir das 7h30, terá início a próxima etapa eliminatória da Copa Assomasul 2023, que ocorrerá no Estádio Municipal "Benedito Soares da Mota - Madrugadão". As equipes dos municípios de Aparecida do Taboado, Miranda, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas entrarão em campo para disputar a vaga na próxima fase. Das equipes participantes, apenas três se classificarão.

Rialino Medeiros, secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, convida toda a população a prestigiar os jogos e o evento como um todo. A Copa Assomasul, promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), não só incentiva a integração entre os servidores municipais, proporcionando lazer, esporte e saúde, como também fortalece a união entre os prefeitos, reforçando o espírito municipalista ativo no estado.

Além dos aspectos sociais, a copa também traz consigo prêmios para os vencedores desta edição. O município campeão receberá um prêmio no valor de R$ 18 mil, o vice-campeão receberá R$ 14 mil, o terceiro lugar ganhará R$ 10 mil e o quarto lugar será premiado com R$ 6 mil, além de troféus e medalhas.