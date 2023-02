Começou nesta semana segunda fase do Encoleira Cão

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Ministério da Saúde, iniciou a segunda fase do Encoleira Cão que visa implementar coleiras impregnadas com deltametrina no combate à Leishmaniose canina. Essa fase começou nesta quarta-feira (22).

Após a realização de exames de sangue e implantação de coleiras nos cães dos bairros Santa Júlia, Vila Alegre e Santa Rita, realizada há seis meses, os servidores do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Setor de Endemias da SMS, retornam às residências dos pets participantes para a troca da coleira.

A cada ano os exames serão repetidos, e a troca da coleira a cada 6 meses com limite de 8 ciclos semestrais para comparar a eficácia do tratamento, com a coleira contra a Leishmaniose.

Ao todo participam do Encoleira Cão, 609 animais moradores do bairro Santa Júlia, Vila Alegre e Santa Rita, desse total 115 testaram positivo para Leishmaniose. O bairro Santa Rita foi o local com maior número de donos de pet que aderiram à campanha, seguido pelo Vila Alegre e Santa Júlia.

A meta era alcançar um número maior de adesão, informou o veterinário Everton Ottoni, coordenador do CCZ da SMS que destacou também, “Nessas primeiras visitas, encontramos muitos animais sem as coleiras que colocamos, o que dificulta a sequência do projeto” explicou.

Segundo a SMS, a previsão de duração da 2ª etapa, com a troca dos objetos, é entre 15 a 30 dias, dependendo das condições climáticas.

Mais informações

Além do telefone do CCZ (67) 3929-1803, os munícipes que moram nas regiões abrangidas pelo estudo podem obter mais informações da ação em www.treslagoas.ms.gov.br/servico/encoleiracao