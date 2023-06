Segunda-feira começa com 9°C em Três Lagoas

Semana começa com tempo estável, sol com algumas nuvens e não tem previsão do tempo, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação, mas uma nova frente fria esta prevista pra chegar no Estado nesta semana trazendo chuva e mais frio.

A temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 9°C, e a máxima não passa dos 24°C.

Entre quarta-feira à noite e quinta-feira estão previstas mudanças no tempo, com a aproximação de uma frente fria aliada a um intenso fluxo de umidade a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. Estes sistemas devem favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas com destaque regiões Sul e Sudoeste do Estado.