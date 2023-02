A segunda-feira (20), começou com tempo fechado e tem previsão de mais chuva no período da manhã, à tarde e à noite o tempo fica nublado, em Três Lagoas.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva de intensidade fraca e moderada em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 21°C, e a máxima não passa dos 27°C, em Três Lagoas.