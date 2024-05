Segunda-feira começa com temperatura amena em Três Lagoas

Semana começa com a previsão de mudanças no tempo, com aproximação e o avanço de uma frente fria.

A segunda-feira (13), amanheceu com temperaturas amenas, onde os termômetros registraram 19°C, a mínima. Mas o dia será de sol com céu aberto e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo Cemtec, o grande destaque e impacto da passagem deste sistema pelo Estado é que o avanço da massa de ar frio e seco irá favorecer a queda nas temperaturas, com valores entre 14°C e 16°C graus, principalmente, nas regiões Sul, Sudeste e Sudeste do Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C.