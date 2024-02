Segunda-feira é de clima ameno e probabilidade de chuva em Três Lagoas

Em Mato Grosso do Sul, a semana inicia com tempo instável e probabilidade de chuva em diferentes cidades. Na região Leste do estado, a previsão é de céu com variação de nebulosidade e pancadas de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar fica alta e os ventos irão variar entre fraco e moderado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22°C e, a máxima, de 31°C. Em Paranaíba, os registros indicam 22°C como mínima e 31°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 22°C e 30°C. Inocência registra 21°C e 31°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22°C, enquanto a máxima atinge 32°C.