Segunda-feira inicia com temperaturas amenas e probabilidade de chuva em Três Lagoas

A previsão do tempo para esta segunda-feira (25), aponta céu com variação de nebulosidade e probabilidade de pancadas de chuva, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22°C e, a máxima, atingirá os 30°C.

A massa de ar associada à frente fria mantém as temperaturas mais amenas quando comparadas à última semana no estado

Em Paranaíba, irá variar entre 22°C e 29°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 22°C e máxima de 28°C; Inocência apresenta mínima de 21°C e máxima de 27°C; por fim, Água Clara tem mínima de 22°C e máxima de 28°C.