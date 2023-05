Segunda-feira registra 13°C e não tem previsão de chuva para Três Lagoas

Semana começa com tempo e seco e baixas temperaturas. Neste segunda-feira (15), o dia será de sol sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens, em Três Lagoas.

A massa de ar fria favorece o tempo seco em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul e não tem previsão de chuva. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo segue estável devido a atuação de um sistema de alta pressão.

A temperatura mínima registrada foi de 13°C, e a máxima não passa dos 28°C.

Os ventos devem atingir entre 30 e 40km/h. Devido as condições de céu limpo, a amplitudes térmica, que é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima, segue acentuada, com aquela sensação de frio na madrugada e no amanhecer. Ao longo do dia a temperatura vai se elevando.