Segunda-feira será de sol e sem previsão de chuva para Três Lagoas

Após um fim de semana com chuvas e o retorno das precipitações após mais de 50 dias de estiagem, Três Lagoas experimenta um clima ensolarado e com algumas nuvens, porém, sem previsão de novas chuvas.

A madrugada registrou baixas temperaturas, com a manhã começando a 17°C e uma previsão de aumento ao longo do dia, chegando até 30°C. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 50% em toda a região Leste de Mato Grosso do Sul.

Nos próximos dias, de terça a quinta-feira, as temperaturas vão gradativamente aumentar, variando entre mínimas de 22°C e máximas de 40°C.

Em Anaurilândia, os termômetros marcam 16°C inicialmente e sobem até os 30ºC. Em Paranaíba, a mínima é de 16ºC e a temperatura máxima de 31ºC graus. Em Ponta Porã, os valores ficam entre 17°C e 30°C. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 17ºC e máxima deverá ser de 30ºC graus. Inocência tem mínima de 16ºC e a máxima de 30ºC graus. Em Água Clara a temperatura mínima é de 16ºC graus e a máxima de 30ºC.