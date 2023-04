Segunda-feira (3), será de tempo aberto com sol e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve ficar aberto e ensolarado em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul. E os termômetros estarão em elevação, a máxima para hoje é de 33°C.