A previsão do tempo para esta segunda-feira (24) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas pancadas de chuva nas regiões Central, Bolsão e Norte. Em Três Lagoas, há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O céu ficará nublado e o clima ameno.

A previsão é de temperatura mínima de 21°C e, a máxima, de 31°C.