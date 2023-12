Segunda Lagoa recebe asfalto e obras para implantar iluminação de LED serão iniciadas

A pavimentação asfáltica no entorno da 2ª Lagoa foi inaugurada na sexta-feira (22), proporcionando mais comodidade e acessibilidade aos frequentadores. Como complemento, o prefeito de Três Lagoas autorizou o início das obras de implantação de iluminação em LED no local, visando não apenas a estética, mas também a segurança e a sustentabilidade.

Um projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal, altera o uso e destinação de áreas nas regiões das 1ª e 2ª lagoas, no bairro Jardim Dourados. Antes da aprovação do projeto estava vedado loteamentos e construções no entorno das lagoas. Entretanto, agora, com alteração no Plano Diretor, que colocou fim a Unidade de Conservação, como era classificada as lagoas, a prefeitura poderá fazer construções na região, preservando a área de Preservação Permanente, proprietários de áreas localizadas no seu entorno, poderão lotear os imóveis.

De acordo com os decretos, o interesse coletivo está relacionado com a implementação de área verde urbana, recuperação das áreas de preservação permanente e implantação de infraestrutura para usos recreativos, como a construção de pista de caminhada, passarelas, píer e outros equipamentos, atendendo a demanda social por espaços para lazer e recreação.