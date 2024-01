Segunda morte no trânsito é registrada em Três Lagoas

Uma segunda morte no trânsito de Três Lagoas, será investigada pela Polícia Civil, após a vítima de um atropelamento ir a óbito na Unidade de Terapia Intensiva (U.T.I.) nesta quarta-feira (17) no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.



Cláudio Francisco da Paz, 62 anos, teria sido resgatado em estado grave, na noite de domingo, dia 14, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, circular da Lagoa Maior. A vítima estaria em uma bicicleta elétrica e teria sido atropelada por um carro, ao tentar atravessar a via, cruzando as faixas de rolamento.

Continue Lendo...



Após atropelar Cláudio Francisco da Paz, o motorista do carro teria fugido, não sendo identificado. Durante o momento que Cláudio estaria ao solo, aguardando por socorro, uma moto modelo BMW F800, não teria visto a vítima no solo e passado por cima de seu corpo, aumentando as lesões e agravando o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Cláudio Francisco da Paz, 62 anos, foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Auxiliadora, onde lutou pela vida até a madrugada desta quarta-feira (17), não resistindo aos ferimentos e indo a óbito.

A filha da vítima fatal, foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registrou a morte do pai, como morte à esclarecer, para que a polícia civil consiga esclarecer quem seria o motorista do carro, que teria atropelado seu pai e o caso seja devidamente apurado.