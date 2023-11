Segundo Festival de Nado Livre será realizado no dia 25 de novembro em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) promove no dia 25 de novembro, o 2º Festival de Nado Livre em Três Lagoas, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Podem participar da competição, que tem inscrição gratuita, pessoas de ambos os sexos a partir de 9 anos de idade nas categorias – mirim, petiz, infantil, juvenil e absoluto. O torneio tem como objetivo ampliar a oferta das diversas modalidades esportivas no município, e promover a qualidade de vida através da natação.

A 1ª Edição do evento aconteceu no dia 12 de agosto, e reuniu mais de 40 competidores de escolas públicas e privadas, academias e projetos esportivos de Três Lagoas.

Os interessados devem procurar a sede da Sejuvel para efetivar a inscrição até dia 23 de novembro, munidos com RG e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.

O Festival de Nado Livre acontecerá das 7h ao 12h, no campus I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A Sejuvel está localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, rua Manoel de Oliveira Gomes, S/N – bairro Santos Dumont. O horário de funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.