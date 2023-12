Segundo mutirão de coleta de exames será realizado neste sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará neste sábado (16), o segundo e último sábado do mutirão de coleta de exames laboratoriais, das 6h às 9h. O objetivo do mutirão é iniciar o ano de 2024 sem pendências de exames laboratoriais. Diversos tipos de exames serão contemplados, incluindo hemograma, glicemia em jejum, colesterol, urina, entre outros.

É importante destacar que o mutirão atenderá apenas exames já solicitados, ou seja, pacientes que estão aguardando na fila para a realização. Durante os dias da ação, não serão coletados novos exames.

As Unidades de Saúde entraram em contato por ligação e mensagem para confirmar a data e horário da coleta com os pacientes já cadastrados.

Veja os pontos de coleta

USF São Carlos: Rua Pelopides Gouvêia, 2137;

USF Nova Três Lagoas: Rua Maria Guilhermina Esteves com a Rua Edison Vicente de Souza;

Laboratório Municipal: Rua João Silva, 1008 – Centro.

Nova oportunidade

Os coordenadores das unidades de saúde entrarão em contato novamente com as pessoas que faltaram no último sábado, 9 de dezembro, para que realizem a coleta no dia 16 de dezembro; porém, caso não compareçam novamente, voltam para o final da fila de solicitação de exames.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 67 98139-3273.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas