Sejuvel abre inscrições para cinco competições de futebol; confira

Atenção atletas amantes de futebol, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu o prazo de inscrições para diversos campeonatos que vão dar play nas competições 2023. São eles: Campeonato de Futebol Varzeano, Copa Municipal de Futebol Amador, Taça da Cidade 50 Anos, Campeonato Municipal de Futebol de Base, 2ª Copa do Servidor Público de Futebol Society e Campeonato Municipal de Futebol Feminino.

As fichas já estão disponíveis para serem retiradas, preenchidas e entregues na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, na rua Manoel de Oliveira Gomes, com a avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, conforme prazo de encerramento de cada campeonato.

Os campeonatos serão também como de costume competição solidária, onde será arrecado alimentos que serão destinados às entidades filantrópicas no município.

INSCRIÇÕES CAMPEONATOS MUNICIPAIS

Prazo: até dia 27/01 (sexta-feira)

Campeonato de Futebol Varzeano

Início da competição: 05/02 (domingo)

Taxa de inscrição: Uma cesta básica

Copa Municipal de Futebol Amador

Início da competição: 05/02 (domingo)

Taxa de inscrição: Uma cesta básica

Taça da Cidade 50 Anos+

Início da competição: 11/02 (sábado)

Taxa de inscrição: Dois fardos com 12 litros de leite cada

Campeonato Municipal de Futebol de Base (categorias SUB9/SUB 13 e SUB 17)

Início da competição: 12/02 (domingo)

Sem taxa de inscrição

2ª Copa do Servidor Público de Futebol Society

Início da competição: 18/02 (sábado)

Taxa de inscrição: Dois fardos com 12 litros de leite cada

Campeonato Municipal de Futebol Feminino

Início da competição: 19/02 (domingo)

Sem taxa de inscrição

Outras informações referentes ao regulamento de cada torneio podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929 – 1800 ou na sede da Sejuvel – 3929 – 1800.