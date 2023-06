Sejuvel abre novas turmas de treinos funcionais em Três Lagoas

Para aqueles que querem queimar as calorias e ficar em forma antes das férias de julho, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude (Sejuvel) está com vagas abertas para novas turmas de treino funcional.

Serão três novas turmas, sendo às segundas, quartas e sexta 7h30 às 8h30 para público livre e das 9h às 10h especialmente para os idosos e pessoas com alguma comorbidade ou deficiência. Às terças e quintas, os treinos serão das 17h30 às 18h30. Todas as novas aulas serão no Ginásio Poliesportivo com o professor Denis Miranda.

As mátriculas podem ser feitas na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, na rua Manoel de Oliveira Gomes, bairro Santos Dumont.

Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (67) 3929-1800.