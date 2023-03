Sejuvel abre turma para Beach tennis com criança

Com objetivo de colocar crianças de 10 a 15 anos para se exercitar, a Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer), começa nesta semana duas escolinhas, o handebol e o Beach Tennis.

As aulas acontecem no Ginásio Municipal Professora Cacilda Acre Rocha, e são gratuitas. No handebol ainda há vagas para meninos e meninas de 10 a 14 anos e, agora, a secretaria abre a turma kids – de 8 a 10 anos na categoria feminino. A modalidade esportiva sensação da atualidade também terá turmas. Beach tennis é novidade, sendo o primeiro ano que a Sejuvel oferece aulas dessa modalidade. Podem participar crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. De acordo com a coordenadora de Desporto da Sejuvel, Raíra Priscila de Freitas, a ideia é trazer essas crianças para o esporte tirando do sedentarismo. “Queremos que essas crianças saiam um pouco do celular, computador e do vídeo game e venha praticar alguma dessas modalidades esportivas”, explicou a coordenadora. “Hoje em dia o que mais vemos são crianças por longos períodos parado sem se exercitar, isso pode trazer complicações futuras na saúde delas”, enfatizou a coordenadora desportiva. O handebol já vinha sendo desenvolvido com jovens e, neste ano, a Secretaria de Esporte resolveu abrir também para as crianças. A ideia é aproveitar essa febre que se tornou o ‘beach tennis’ e, atrair essas crianças. As aulas acontecem nas terça e quinta-feira em dois turnos, matutino e vespertino e são limitadas. As inscrições podem ser feitas na sede da Sejuvel, no ginásio municipal.