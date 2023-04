Sejuvel cancela jogos do fim de semana em respeito ao falecimento de Tia Dora e Zebrinha

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) informou que as partidas dos jogos dos Campeonatos Varzeano, Amador, Master 50+ e Copa dos Servidores foram canceladas em respeito ao falecimento de Tia Dora e Zebrinha, duas personalidades do esporte em Três Lagoas.

Tia Dora

O último suspiro de dona Daura Nascimento Alves foi na noite de terça-feira (4), aos 87 anos. Apaixonada pelo samba, carnaval e futebol, Tia Dora era conhecida pela sua alegria, presença marcante em eventos e campos de futebol.

Ela foi fundadora e ex-presidente do time Só Nós Esporte Clube e hoje, deixa um legado e exemplo de incentivo ao esporte e à cultura popular em Três Lagoas.

Zebrinha

Wagner Antônio Barbosa, mais conhecido como Zebrinha, faleceu na tarde desta quarta-feira (5), vítima de pneumonia. Durante muitos anos promoveu competições de futebol de campo e várzea no município.

Foi presidente do Misto Sul, dirigente do Comercial Esporte Clube e Despachante Três Lagoas e atualmente era vice-presidente da Liga Três-lagoense de Desporto (LTD). Zebrinha era apaixonado pelo que fazia e ficará na memória de muitas crianças, jovens e adultos pela sua dedicação e trabalho frente ao esporte.