Sejuvel divulga últimas vagas para as aulas de jiu jitsu e muay thai

Aos interessados em ter um atleta de artes marciais em casa, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) informa que ainda tem vagas disponíveis para as turmas de jiu jitsu e muay thai.

No jiu jitsu, as aulas acontecem no período matutino todas as terças-feiras e podem participar crianças de 06 a 15 anos. Para o muay thai, as vagas são para crianças de 08 a 12 anos, nos dois períodos.

INSCRIÇÕES

Para realizar a inscrição de qualquer modalidade, os pais e responsáveis devem procurar a sede da SEJUVEL, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, na Rua Manoel de Oliveira Gomes s/n – Santos Dumont, das 7h às 11h e das 13h às 17h.