Jovens jogadores de Três Lagoas são contratados por clube do Paraná após destaque em torneio

A seleção masculina sub-13 e sub-14 de futebol de Três Lagoas foram destaques na VI Copa Sul-Americana da Paz, disputada em Lavínia, interior de São Paulo, entre os dias 14 e 20 de janeiro. O torneio reuniu 70 equipes.

A seleção masculina sub-13 conquistou o terceiro lugar e levou apenas um gol no campeonato. Já a equipe sub-14 ficou em quarto lugar na competição e não sofreu nenhum gol por quatro jogos, perdendo a classificação nos pênaltis.

Segundo o técnico, pastor Renato Ribeiro, dois jogadores chamaram atenção e foram contratados por um clube do interior do Paraná. Além deles, outros quatro jogadores das seleções sub 13 e 14 de Três Lagoas também serão avaliados pelo clube paranaese.

“Esse projeto tem apenas um ano de existência e a categoria sub-14 já foi vice-campeã da Copa AME Regional em Araçatuba (SP). Tirando o Campeonato Paulista, é o segundo melhor campeonato do Estado de São Paulo”, contou o técnico Renato Ribeiro.

No dia 17 de fevereiro, a seleção masculina sub-14 de futebol de Três Lagoas vai disputar a Copa dos Campeões em São José do Rio Preto (SP). A competição vai reunir as melhores equipes participantes da Copa da AME Regional em Araçatuba.

