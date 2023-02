Sem desfile, bailes populares abrem Carnaval em Três Lagoas

A maior festa popular já começou em todo o país, o Carnaval 2023. Em Três Lagoas, neste ano não terá o desfile das escolas de samba, mas os bailes de Carnaval, vão acontecer na Esplanada da NOB, na área central de Três Lagoas.

O Carnatrês 2023 será de 18 a 21 de fevereiro. Serão três noites de animação, sábado, domingo e segunda, a partir das 20 horas, com a apresentação e animação das bandas Alta Tensão, Bandarte e a participação do bloco Pagodeiros Somos Nós. Na terça-feira, a partir das 14h, terá matinê, no mesmo local.

No Distrito de Arapuá também terá bailes. Neste sábado, a partir das 20h, e no domingo, matinê com início às 14h, sempre com DJ.

Segundo a Diretoria de Cultura, responsável pela organização do Carnatrês, haverá seguranças particulares, além dos policiais militares para garantir a segurança dos foliões.

Neste ano não haverá o desfile das escolas de samba, já que as agremiações não se prepararam. Além disso, impossibilitadas de receber apoio da prefeitura, alegam que é inviável colocar uma escola na avenida sem ajuda do poder público.

VILA PILOTO

A escola de samba X-15 da Vila Piloto, não vai deixar a data passar em branco, e realizará uma apresentação no bairro neste sábado à noite.

De acordo com a presidente da escola X-15, Inozemar Fraga, poucos componentes vão participar, mas a ideia é não deixar a data passar em branco e mostrar que a escola está ativa e que, para 2024, voltará a desfilar na avenida.

PAGODEIROS

Os integrantes do Bloco Pagodeiros Somos Nós, além de participarem no sábado, no Carnaval na NOB, também realizam no domingo (21), um baile popular na Vila Vicentina. A entrada será gratuita.