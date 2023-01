Sem endereços corretos, bairro não tem serviços dos Correios

Localizar endereços em Três Lagoas, sempre foi uma tarefa difícil devido à falta de ruas com identificação e também por duplicidade de nomes e números de ruas. O bairro Montanini que já existe há mais de cinco anos, além de não ter as ruas identificadas, não tem nem mesmo os serviços dos Correios.

O serralheiro Ronaldo de Souza, que mora no bairro, não consegue entender o porquê o bairro não dispõe dos serviços dos Correios.

Em nota, os Correios informaram que inicialmente cabe esclarecer que, para a execução da distribuição domiciliária em um bairro, é necessário que este atenda aos requisitos da Portaria 2.729, de 28 de maio de 2021, que, dentre outros, enumera critérios como residências numeradas de forma ordenada, individualizada e única; caixas receptoras de correspondências instaladas e ruas sinalizadas com placas denominativas. O atendimento dessas exigências é de responsabilidade dos entes municipais e dos moradores.

Como o bairro Montanini não atende às condições previstas, o atendimento dos Correios é realizado por meio de entrega interna, na agência central na avenida Antônio Trajano. O prazo para retirada dos objetos varia de acordo com o serviço contratado. As encomendas não procuradas, dentro do período previsto, são devolvidas aos remetentes

Esse não é único bairro em Três Lagoas que não tem os serviços dos Correios.

