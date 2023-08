Sem previsão de chuva, sexta-feira será marcada por calorão em Três Lagoas

Tempo seco, baixa umidade relativa de ar marcam a sexta-feira (4), em Três Lagoas. E de acordo com a previsão do tempo emitidos pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas condições se estende ao fim de semana e ocorre devido ao bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens.

Ainda de acordo com a previsão a temperatura estará em elevação, nesta sexta-feira onde os termômetros podem registrar 34°C.

Durante o período da tarde prevalecem as altas temperaturas aliadas aos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30% no Estado. Por isso, recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol. Os ventos alcançam entre velocidade de no máximo 50 km/h, com rajadas pontualmente passando disso.

Este cenário, tempo seco e com baixos valores de umidade relativa do ar prevalecem, durante o final de semana, em Três Lagoas já somam de 30 dias consecutivos sem chuvas.