Semáforos serão instalados em dez cruzamentos em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas prepara para instalar a sinalização semafórica em diversas vias públicas que apresentam os maiores fluxos de veículos na cidade. O secretário-geral, Gil Alexandre, disse que esteve reunido com o presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Rudel Trindade, para discutir os investimentos que, inicialmente, superam R$ 1 milhão.

“Nós temos essa tratativa junto ao Detran, que vai fornecer dez semáforos para Três Lagoas. Nós elaboramos o documento com base em estudos de mobilidade urbana e apresentamos para o presidente Rudel Trindade. Agora, aguardamos o retorno da equipe técnica do Detran”, explicou o novo secretário-geral da prefeitura, empossado no cargo em fevereiro.

Alguns cruzamentos, recentemente pavimentados, têm gerado reclamações de motoristas e pedestres, que alegam riscos de acidentes. Os cruzamentos que irão receber sinalização semafórica, segundo o secretário, ficam entre as ruas Duque de Caxias e João Gonçalves, ruas Duque de Caxias e Oreste Prata Tibery, ruas Egídio Thomé e Alcinda Mendes; avenida Filinto Muller com a rua José Amilcar Congro e rua Guilhermina Esteves com a rua Rafael de Haro, também estão no pacote de mobilidade.

Ainda de acordo com Gil Alexandre, os projetos já foram apresentados e aguardam aprovação do Governo para serem implantados. “Nós temos várias vias já apresentadas para o Detran e dependemos da equipe de engenharia da pasta para a análise e aprovação”, pontuou.

O cruzamento da rua Egídio Thomé com a avenida Jari Mercante é um ponto de reclamação da população. Questionado sobre o caso, o secretário disse que o local ainda não recebeu a sinalização total porque a obra não foi entregue oficialmente. “Além deste cruzamento temos recebido reclamações da rua Custódio Andrews, mas essas vias ainda estão sob responsabilidade das empresas. Assim que a obra for entregue, iremos providenciar a sinalização”, concluiu Gil.