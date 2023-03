Semana começa com 23 novas oportunidades de trabalho em Três Lagoas

A Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul e a Casa do Trabalhador de Três Lagoas divulgaram, nesta segunda-feira (27), as vagas de emprego que estão disponíveis na cidade. Ao todo são 23 oportunidades.

O atendimento pode ser agendado através do aplicativo 'MS Contrata+ para trabalhadores'. Em seguida é preciso comparecer à sede da Casa do Trabalhador munido de todos os documentos pessoais e da carteira de trabalho.

O suporte para atendimento à plataforma 'MS CONTRATA+' é o (67) 3320-1372, através do whats app. Em Três Lagoas a Casa do Trabalhador fica na rua Munir Thomé, 86, centro. O telefone para contato é o (67) 3929-1934/1938.

Confira as vagas ofertadas:

Atendente de lanchonete – 1

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de escrituração fiscal – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 6

Churrasqueiro – 1

Costureira de máquina overloque – 2

Lavador de veículos – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Operador de empilhadeira – 1

Pintor de obras – 3

Salgadeiro – 1

Soldador – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Torneiro mecânico - 1