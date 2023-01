Semana começa com calor e previsão de chuva rápida em Três Lagoas

Segunda-feira (16), será de sol com algumas nuvens, com probabilidade de chuva rápida durante o dia e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a semana promete ser de dias típicos de verão com sol e pancadas de chuva à tarde em todo o Mato Grosso do Sul.

Segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec, de segunda a quinta-feira (19) haverá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, eventualmente com rajadas de vento.

“É uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade, as chuvas e tempestades tendem a ocorrer no período da tarde por causa do maior aquecimento diurno. Outra situação típica de verão é quando chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho apenas aumenta a nebulosidade”, explicou.

Em Três Lagoas a segunda (16), começou com temperatura mínima de 24°C, e no decorrer do dia os termômetros estarão em elevação onde a máxima pode chegar aos 32°C.