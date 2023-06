Semana começa com céu aberto e tempo seco em Três Lagoas

Segunda-feira (5), será de sol o dia todo, céu aberto e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

A semana começa com previsão de tempo estável na costa Leste de Mato Grosso do Sul, devido atuação de sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, massa de ar favorece o tempo seco.

O alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar que deve ficar entre 20% e 45%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação no decorrer do dia, e as diferenças entre a máxima e a mínima seguem acentuadas.

Nesta manhã a mínima registrada foi de 17°C, e a máxima não passa dos 27°C, em Três Lagoas.