Semana começa com céu nublado e pancadas de chuva para Três Lagoas

Segunda-feira (23), será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no decorrer do dia e à noite, em Três Lagoas.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), prevê pancadas de chuva e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento para todo Mato Grosso do Sul.

De acordo com a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, a explicação está em uma conjunção de fatores. “As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de umidade, deslocamento de cavados e também avanço de uma frente fria oceânica, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas”, explicou.

O cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Em Três Lagoas a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.