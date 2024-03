Semana começa com céu nublado e previsão de altas temperaturas

A semana começa com a previsão de altas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul. Segunda-feira (11), começou com céu nublado, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação podendo atingir até 40°C, em destaque as regiões Sul, Sudoeste e Leste do Estado.

Este cenário, a partir desta segunda-feira (11), é consequência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens.

A umidade do ar também poderá atingir índices baixos, entre 15% e 30%, nas horas mais quente dos dias.A recomendação é se hidratrar e evitar se expor ao sol. As mínimas médias no Estado devem ficar entre 23ºC e 26ºC para o início da semana.

Em Três Lagoas , a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.