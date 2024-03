Semana começa com céu nublado, mas onda de calor não dá trégua em Três Lagoas

No penúltimo dia de verão, o calorão não dará trégua, e teremos temperaturas máxima acima dos 37°C. Nesta segunda-feira (18), começou com chuva durante a madrugada, no decorrer do dia haverá aumento de nebulosidade e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas.

Mas nem esse tempo nublado trará o alívio do calor, ja que Três Lagoas esta sob influência de massa de ar quente e seca.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas podem chegar até 40°C, com valores que sobem rapidamente ao longo do dia.

Aliado ao calorão, a atuação do fenômeno também contribui para a ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 15% e 35%. De acordo com o órgão, as principais áreas afetadas pela onda de calor são as regiões Sul, Sudoeste, Sudeste e Leste do estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.