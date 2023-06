Semana começa com previsão de chuva e frio para Três Lagoas

Semana começa com mudanças climáticas, com a chegada de uma frente fria, que traz chuva e queda acentuada na temperatura.

A segunda-feira (12), será de sol com muitas nuvens, e tem previsão de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

O Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o tempo instável também sofre influência do intenso fluxo de umidade e atuação de área de baixa pressão atmosférica, que vai favorecer o aumento da nebulosidade e a formação de nuvens de chuva em todo o Estado.

Há probabilidade de chuva de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Durante a semana o avanço de uma massa de ar frio pelo Estado deverá favorecer a queda significativa das temperaturas. Há previsão de ocorrência de nevoeiro e neblina ao amanhecer.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de pancadas de chuva e temperatura mínima deve cair a partir de terça-feira (13).

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 17°C, e a máxima não passa dos 29°C.