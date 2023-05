Semana começa com previsão de chuva e queda de temperaturas em Três Lagoas

A semana começa mudanças no tempo, a segunda-feira (29), será de céu nublado, e tem previsão de chuva a qualquer momento, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de chuva de intensidade moderada a forte, e tempestade acompanhadas de raio e rajadas de vento, principalmente na região Sul do Estado.

Segundo o Cemtec, essa condição meteorológica se deve a atuação de uma frente fria e a presença de baixa pressão atmosférica no Paraguai, combinação que favorece a formação de nuvens e chuvas.

Na costa Leste, a previsão que essa frente fria derrube as temperaturas a partir de terça-feira (30).

A mínima registrada foi de 19°C, e a máxima não passa dos 27°C.