Semana começa com previsão de chuva em Três Lagoas

A semana começa com tempo fechado, garoa e tem previsão de chuva para Três Lagoas. Segunda-feira (9), será de aumento de nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica firme com sol e variação de nebulosidade, em algumas áreas do Estado.

Entre terça e quinta-feira, a conjectura é de tempo instável com probabilidade de chuva de forte a moderada.

A temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C, em Três Lagoas.