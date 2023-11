Semana começa com previsão de chuva para Três Lagoas

Semana começa com céu nublado, e tem previsão de chuva para Três Lagoas. A segunda-feira (27), será de sol com muitas nuvens e deve chover qualquer hora do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Cima), este tempo instável ocorre devido o fluxo de calor vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados. Além disto também interfere as áreas de baixa pressão atmosférica que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, a máxima pode chegar aos 32°C.