Semana começa com tempo aberto, mas tem previsão de chuva para Três Lagoas

Segunda-feira(6), o dia começa com céu aberto e sol, mas no decorrer do dia pode haver aumento de nebulosidade, e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

Segundo o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), durante a semana o tempo segue instável, com possibilidade de chuva fraca a moderada em todo o Mato Grosso do Sul.

Não estão descartas a probabilidade de tempestades na costa Leste do Estado. O alerta fica aos locais em que o tereno já está úmido e se tiver mais chuvas constantes podem ter alagamentos e até deslizamento de terra.

Três Lagoas a temperatura mínima nesta segunda-feira foi de 21°C e a máxima pode chegar aos 34°C.