Semana começa com tempo estável e sem previsão de chuva para Três Lagoas

A semana começa com tempo instável em boa parte de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva fraca, mas uma massa de ar seco impede o avanço desta frente fria na costa Lestes do Estado.

Em Três Lagoas, a segunda-feira (8), será de tempo estável, com nuvens e sem previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pode haver chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na região centro-sul do Estado.

As instabilidades ocorrem devido a avanços de cavados, além da passagem de uma frente fria. Tal situação deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas, com maior probabilidade para a região sul do Estado.

Durante a semana a previsão é de queda gradativa das temperaturas. O frio mais intenso é esperado para a partir de quinta-feira (11), com temperaturas mínimas previstas entre 10ºC e 12ºC. E a partir do próximo fim de semana as regiões centrais e leste também devem receber influência do ar frio com temperaturas mínimas entre 16º e 18ºC.

Nesta segunda-feira, a temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.