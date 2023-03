Semana começa com tempo firme e calor em Três Lagoas

Segunda-feira (27), será de céu aberto, tempo firme e calor em Três Lagoas. De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas que vinham atingindo o território sul-mato-grossense nas últimas semanas reduzem nesta semana.

“As instabilidades atmosféricas sobre o nosso Estado ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao aquecimento diurno. A redução das chuvas deve acontecer por causa do movimento anticiclônico em médios níveis da atmosfera, favorecendo assim o tempo seco e quente", comenta a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Em compensação os termômetros estarão em elevação e máxima prevista pode chegar aos 36°C.