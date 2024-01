Semana começa com tempo firme e o calor de 35°C em Três Lagoas

Sema começa com céu aberto, temperaturas em elevação. A segunda-feira- (29), será de tempo estável e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme em grande parte do estado, com sol e variação de nebulosidade. O destaque fica para as temperaturas altas, e a umidade esta aumenta a sensação térmica.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.