Semana começa com tempo instável e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A instabilidade no tempo continua prevalecendo em boa parte de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a segunda-feira (27), será de sol com muitas nuvens e deve chover rápido durante o dia e à noite.

Segundo a coordenadora do centro, a meteorologista Valesca Fernandes, devem ocorrer chuvas entre fracas e moderadas no Mato Grosso do Sul, com eventuais chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em especial nas regiões Centro-sul e Leste do Estado.

"Essas instabilidades ocorrem devido a combinação de umidade e aquecimento diurno. Além disso, soma-se o deslocamento de cavados e um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, o que favorece a formação de nuvens e chuvas", explica.

Entre quarta (1º) e quinta-feira (2), as chuvas devem acumular valores acima de 50 milímetros dentro de um curto período de tempo, 24 horas. "É preciso ter cuidado com o solo encharcado, havendo risco de inundações e alagamentos", frisa Fernandes.

A temperatura está em elevação, a mínima registrada foi de 23°C e a máxima pode chegar aos 32°C.