Semana começa com tempo instável e tem previsão de tempestade para Três Lagoas

Semana começa com alerta de tempo instével e chuvas fortes, em Três Lagoas. De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não estão descartadas rajadas de vento, tempestades com raios em toda a região Leste de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o Cemtec, este cenário ocorre devido intenso fluxo de fluxo de calor e umidade, aliado a uma baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.