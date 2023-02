Semana começa com tempo nublado e previsão de tempestade em Três Lagoas

Semana começa com previsão de tempestade para todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a segunda-feira (13), será de sol com muitas nuvens, e chove rápido durante o dia e à noite.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o motivo para tantas chuvas é a combinação de calor com disponibilidade de umidade, aliado ao avanço de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica).

Ainda de acordo com o Cemtec, não estão descartadas a possibilidade de tempestades com rajadas de ventos de 50km/h.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.