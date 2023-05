Semana começa com tempo seco e sem previsão de chuva para Três Lagoas

A massa de ar fria que atuava sob o Estado perde força e as temperaturas estarão em elevação. Nesta segunda-feira (24), a previsão do tempo é de tempo aberto, sol com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas seguem amenas na madrugada e ao amanhecer, com gradativa elevação durante o dia.

O alerta fica para umidade relativa do ar, que deve ficar entre 20% e 50%, que é considerada baixa.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 16°C, e a máxima pode chegar 29°C.