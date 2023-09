Semana começa quente e máxima deve chegar aos 36ºC em Três Lagoas

Semana começa com altas temperaturas, céu com algumas nuvens, e tem previsão de chuva para Três Lagoas. A segunda-feira (4), será de tempo instável com previsão de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer tempestades, seguidas de raios, queda de granizo e rajadas de ventos em locais isolados.

Segundo o Cemtec, este cenário é devido a passagem rápida de uma frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade no Estado.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.