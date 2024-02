Semana começa quente e não tem previsão de chuva para Três Lagoas

Semana começa com tempo estável, e promete altas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a segunda-feira (26), será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do clima), este cenário, é devido atuação de uma alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera.

Valesca Fernandes é a meteorologista responsável pelo órgão e explica que ao longo da semana as temperaturas devem estar em elevação, chegando até aos 40ºC. "Isso pode acontecer em especial nas regiões norte, Bolsão e leste", comenta. Já nesta segunda, a previsão dela é que a região sul fique com os termômetros entre os 22ºC e 36ºC.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 25°C, e a máxima será de 35°C.