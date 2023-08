Semana começa quente, máxima pode chegar aos 35°C em Três Lagoas

Mais uma semana de tempo seco e quente, é o que prevê a meteorologia. A Segunda-feira (07), será de sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove, em Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há um bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens de chuvas sob Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, estamos mais de trinta dias sem chuvas, por isso o alerta para ocorrências de incêndios florestais.

Além dos cuidados com a saúde devem ser redobradas, como evitar exposição ao sol em horários mais quentes e seco do dia, deixar os ambientes umidificado, beber bastante água e se necessário usar soro fisiológico nas narinas.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Três Lagoas a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 35ºC.