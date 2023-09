Semana da Juventude terá palestras e show ao vivo em Três Lagoas

O Conselho Municipal dos Direitos da Juventude, juntamente da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas e Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude do Governo de MS, realizarão nesta quinta-feira (21), a Semana Estadual da Juventude.

Conforme a organização, o dia terá dois momentos: pela manhã, a partir das 7h, na Câmara Municipal de Vereadores, será ministrada uma palestra com foco em saúde mental e uso de álcool e drogas. Depois, à noite, a partir das 18h, na Praça Senador “Ramez Tebet”, será promovido um show com o grupo Samba-pop.

Tanto a palestra, quanto o show, são abertos ao público, não sendo necessário fazer inscrição antecipadamente, pois o credenciamento será feito na hora do evento. Importante destacar que ao final das palestras na Câmara Municipal, também será lido o Plano Estadual da Juventude.

Continue Lendo...

Confira o cronograma completo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Câmara Municipal

7h às 7h15 – Credenciamento

7h15 às 7h45 – Abertura com apresentações cultural

7h45 às 8h45 – Palestra sobre uso de álcool e drogas

7h45 às 9h – Coffee Break

9h às 10h – Palestra sobre Saúde Mental

10h às 10h30 – Leitura do Plano Estadual da Juventude

Na Praça Central

18h às 21 – Show na Praça Senador “Ramez Tebet” com a Banda Samba-Pop.

A Câmara Municipal de Vereadores fica à Rua Sunao Miura, número 71, no bairro Santos Dumont e a Praça Senador “Ramez Tebet” no cruzamento da Avenida Rosário Congro com a Avenida Antônio Trajano dos Santos.