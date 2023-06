Semana de 'Conscientização contra Relacionamento Abusivo' é realizada em Três Lagoas

O Centro de Referência de Atendimento da Mulher (Cram) realizam ações de conscientização para o combate ao relacionamento abusivo em Três Lagoas. As ações fazem parte do calendário anual do Estado de Mato Grosso do Sul, que foi instituído através da Lei 5579/2020. A coordenadora do Cram, Gisele da Silva Nascimento, e a assistente social Laura Maria de Araújo participaram do programa RCN Notícias, desta quarta-feira (21), e falaram que é importante a vítima ficar atenta aos sinais.

Confira a entrevista abaixo: